SOLVAY : le surachat incite à la prudence à court terme (AT)

SOLVAY : le surachat incite à la prudence à court terme (AT)







Synthèse

Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. En outre, le RSI montre des signes de fragilité car il est particulièrement suracheté. Le caractère suracheté du marché est aussi confirmé par le haut niveau des stochastiques. Les volumes échangés sont inférieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours.

Mouvements et niveaux

Le titre est orienté à la hausse. Il est au-dessus de sa moyenne mobile 50 jours. La moyenne mobile à 20 jours est supérieure à la moyenne mobile à 50 jours. Le support est à 89.76 EUR, puis à 85.47 EUR et la résistance est à 106.92 EUR, puis à 111.22 EUR

Analyse Technique Tendance Données calculées Avis technique Négatif Cours au 11/12 98,16 Tendance de fond Positif MM20 94,05 Support 1 89,76 MM50 83,16 Support 2 85,47 RSI 72,10 Résistance 1 106,92 MACD 4,70 Résistance 2 111,22 Stochastique 88,87

Analyse technique fournie par © TEC