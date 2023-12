Solvay : le retour aux actionnaires, principal atout de la 'nouvelle' société

(Boursier.com) — Les analystes sont nombreux à revenir sur Solvay, désormais recentré sur la chimie de commodité, à la suite du spin-off de Syensqo (axé sur les matériaux et solutions de spécialité). Stifel réitère ainsi son avis 'conserver' sur le groupe belge. La cible est fixée à 28 euros. Malgré ce potentiel haussier, le broker constate un risque à court terme dû à l'excédent d'actions et à l'incertitude concernant les prix des contrats de carbonate de soude pour 2024. Solvay vise une croissance de l'EBITDA située à environ 5%.

En raison des vents contraires dans la division Soda Ash & Derivatives (SA&D), le broker prévoit un recul des bénéfices pour 2024. Il anticipe une reprise l'année suivante, puis une tendance plutôt latérale. Le courtier est en dessous des objectifs de la société à moyen terme en raison de sa vision prudente, mais il prévoit que la génération de trésorerie sera suffisante pour répondre aux principales priorités de la société en matière d'allocation de trésorerie, d'investissement de maintenance et de dividende. Solvay maintiendra une politique de dividende très attractive, aves des retours stables ou en croissance.

Berenberg ('achat') met également en avant le principal attrait de l''ancien', l'un des rendements de dividendes les plus élevés au sein de l'Euro Stoxx 600. Un rendement qui devrait être sûr même en tenant compte d'une baisse des prix du carbonate de sodium par rapport aux sommets précédents. Les autres business unit - notamment les peroxydes et la silice - sont également de solides générateurs de trésorerie dans lesquels Solvay occupe une position de leader.

Morgan Stanley a repris la couverture de Solvay avec un conseil 'pondération en ligne' et un objectif de cours de 25 euros. La société propose un dividende " généreux ", mais les inquiétudes concernant le coût de la décarbonation et la cyclicité laissent le titre à sa 'juste valeur', selon la banque.