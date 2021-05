Solvay : le bon prix ?

(Boursier.com) — Solvay recule de 0,5% à 111 euros ce mardi, alors que le groupe s'attend désormais à ce que son flux de trésorerie disponible atteigne la partie supérieure de la fourchette de ses prévisions 2021... Le groupe belge, dont les produits vont de la chimie de base au carbonate de soude et aux polymères spéciaux, table maintenant sur un flux de trésorerie disponible de 650 millions d'euros, contre une fourchette précédente allant de 600 à 650 ME. L'Ebitda sous-jacent devrait être compris entre 2 et 2,2 MdsE alors que les économies de coûts devraient atteindre 200 millions d'euros, soit 50 ME de plus que le montant prédéterminé.

Parmi les derniers avis de brokers, Barclays a relevé son cours cible de 86 à 112 euros sur le dossier. Au cours des trois premiers mois de l'année, Solvay a enregistré un Ebitda de 583 ME, en hausse de 10,3%, pour des revenus en progression de 1,9% à 2,37 milliards d'euros. Des chiffres supérieurs aux attentes des analystes. Parmi les autres avis, Morgan Stanley ('surpondérer') a évoqué une gestion des coûts "impressionnante" et une croissance des volumes supérieure à celle prévue...