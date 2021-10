Solvay : le bénéfice net sous-jacent s'inscrit à 273 ME au troisième trimestre

(Boursier.com) — Le groupe Solvay annonce un Chiffre d'affaires du troisième trimestre de 2,573 MdsE qui progresse de 25% organiquement sur un an et de +6% par rapport à 2019 (+12% hors Composite Materials), reflétant la persistance d'une forte demande sur la plupart de nos marchés, avec notamment le chiffre d'affaires record dans Specialty Polymers. Le chiffre d'affaires des 9 mois 2021 à 7,402 MdsE progresse de 15% organiquement, et est en hausse de +0,5% (+6% hors Composite Materials) par rapport à 2019.

L'EBITDA sous-jacent du troisième trimestre ressort à 599 millions, soit une hausse de 31% sur un an à périmètre et change constants, grâce à une demande soutenue, des actions d'atténuation prises face aux fortes hausses des prix de l'énergie, des matières premières et de logistique, et des économies de coûts structurels de 41 millions.

L'EBITDA des 9 mois 2021 dépasse de 28% son niveau de 2020 et de +6% celui de 2019 à périmètre et change constants.

La marge d'EBITDA est de 23,3%, soit 0,8 point de plus sur un an, soutenue par la hausse des volumes, la hausse des prix et les mesures structurelles sur les coûts, ce qui a partiellement compensé l'impact de 145 millions d'euros lié à la hausse des coûts des matières premières, de l'énergie et de logistique.

Le bénéfice net sous-jacent s'inscrit à 273 ME au troisième trimestre, soit 55% au-dessus de son niveau de 2020 sur la même période.

Le Free cash flow est ressorti à 276 millions d'euros au troisième trimestre, marquant ainsi le 10e trimestre consécutif de génération de cash positive, soit 692 millions sur les 9 mois 2021.

Un acompte sur dividende de 1,50 euro brut par action décidé par le conseil d'administration, stable d'année en année, sera mis en paiement le 17 janvier 2022.

Perspectives 2021

L'estimation de l'EBITDA sous-jacent pour l'année est maintenue dans une fourchette comprise entre 2,2 et 2,3 Milliards d'euros malgré une anticipation des prix de l'énergie toujours élevés au quatrième trimestre 2021. L'estimation de Free Cash flow est portée à environ EUR800 millions.