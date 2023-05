Solvay lance son nouvel isolant

(Boursier.com) — Solvay lance KetaSpire KT-857, un nouveau composé d'extrusion en polyétheréthercétone (PEEK) spécialement conçu pour l'isolation des fils magnétiques en cuivre dans les moteurs électriques. Le développement de ce matériau d'isolation sur mesure a été motivé par l'évolution des équipementiers vers des batteries à plus haute densité et des groupes motopropulseurs électriques fonctionnant à 800 V ou plus pour répondre à l'anxiété des consommateurs en matière d'autonomie.

En plus d'assurer une meilleure adhérence dans un processus monocouche plus rapide et plus rentable, le nouveau matériau d'isolation PEEK pour fil magnétique de Solvay offre également d'importants avantages en matière de durabilité. L'extrusion d'une seule couche d'isolation nécessite moins d'énergie et, contrairement au procédé d'émaillage, il n'est pas nécessaire d'utiliser des composés organiques volatils. En même temps, KetaSpire KT-857 PEEK donne une couche d'isolation plus uniforme.

KetaSpire KT-857 complète le portefeuille de solutions dédiées aux moteurs électriques hautes performances de Solvay.