Solvay lance 'Solvay One Planet'

(Boursier.com) — Solvay annonce aujourd'hui un nouveau programme de développement durable pour 2030 : 'Solvay One Planet'. Véritable pilier de la stratégie G.R.O.W., ce nouveau plan est aligné avec la raison d'être du Groupe d'unir les personnes, les idées et les éléments pour réinventer le progrès.

Le plan définit 10 objectifs ambitieux pour mesurer les progrès du Groupe sur trois piliers clés : le climat, les ressources et la qualité de vie. Pour atteindre ces objectifs, Solvay s'engage à réaffecter les investissements afin de promouvoir le développement durable de son portefeuille, ses activités et lieux de travail.

"Avec Solvay One Planet, nous nous fixons des objectifs plus audacieux pour résoudre par la science et l'innovation, les principaux défis environnementaux et sociétaux, " déclare Ilham Kadri, CEO. "Au-delà du changement climatique, nous nous attaquerons à la rareté des ressources et favoriserons la qualité de vie. Avec nos clients, nous allons créer une valeur partagée durable pour tous. C'est tout l'esprit de notre raison d'être - réinventer le progrès (Progress Beyond) - et de notre stratégie G.R.O.W."

Solvay One Planet est guidé par les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations unies. Il comprend 10 engagements mesurables en matière de développement durable dans les trois piliers à atteindre d'ici 2030 :

Climat

Réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Solvay doublera le taux de réduction de ses émissions, avec pour objectif de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre de 26% et de s'aligner sur l'objectif "d'une température inférieure de 2oC" comme défini dans l'accord de Paris de 2015.

Éliminer l'utilisation du charbon. Solvay ne construira pas de nouvelles centrales charbon et s'engage à en supprimer progressivement l'utilisation dans la production d'énergie partout où des alternatives renouvelables existent

Réduire la pression sur la biodiversité. Solvay prévoit de réduire de 30% son impact sur la biodiversité dans des domaines tels que l'acidification terrestre, l'eutrophisation de l'eau et l'écotoxicité marine.

Ressources

Augmenter l'efficacité de l'utilisation de l'eau.

Solvay réduira son impact sur le prélèvement d'eau douce en diminuant de 25% son apport en eau douce.

Accélérer l'économie circulaire. Solvay s'appuiera sur son partenariat avec la Fondation Ellen MacArthur pour plus que doubler les ventes de produits à base de ressources renouvelables ou recyclées, et atteindre 15% des ventes du Groupe.

Augmenter la récupération des déchets. Le Groupe réduira d'un tiers ses déchets industriels non valorisables, tels que la mise en décharge et l'incinération sans récupération d'énergie.

Tirer parti de l'innovation pour développer des solutions durables. Solvay améliorera son portefeuille durable pour atteindre 65% des ventes du Groupe, en collaboration avec la Fondation Solar Impulse.

Qualité de vie

Donner la priorité à la sécurité. Solvay vise une politique de sécurité "zéro accident" afin de mieux protéger ses collaborateurs.

Intégrer l'inclusion et la diversité. Solvay s'efforcera d'atteindre la parité hommes-femmes pour les cadres moyens et supérieurs d'ici 2035. Le code d'intégrité de Solvay ouvre la voie à un environnement de travail inclusif qui accueille la diversité sous toutes ses formes, telles que les pensées, la race, la couleur, la nationalité, la religion, l'identité de genre ou l'orientation sexuelle.

Prolonger le congé maternité et paternité. Au sein du Groupe, tous les parents et co-parents verront leur congé maternité /paternité élargi de 14 à 16 semaines d'ici 2021.

En outre, Solvay joint le geste à la parole en prenant des mesures concrètes en interne dans les trois domaines prioritaires :

Le climat : Solvay modifiera sa flotte automobile en privilégiant les voitures électriques ou hybrides à partir de 2021.

Les ressources : Un nouveau plan "Stop aux déchets de bureau" prévoit l'élimination progressive du plastique à usage unique, zéro déchet alimentaire dans ses restaurants d'entreprise et ambitionne de devenir une entreprise sans papier.

La qualité de vie : Solvay met en place un "Observatoire pour la qualité de vie" avec une formation managériale pour favoriser une bonne intégration entre vie professionnelle et personnelle.

"Je suis convaincu que les technologies propres peuvent atteindre des objectifs impossibles" a déclaré Bertrand Piccard, Président de la Fondation Solar Impulse. "Avec ses engagements durables ambitieux, Solvay montre qu'il existe déjà des solutions pour améliorer la qualité de vie sur terre et faire de notre planète un endroit meilleur pour les humains. Les solutions labellisées par la Fondation Solar Impulse en sont la preuve. La science et la recherche jouent un rôle important pour relever les défis mondiaux en matière d'environnement et de santé et je suis particulièrement heureux que Solvay montre la voie."

Ellen MacArthur, à l'origine de la Fondation Ellen MacArthur (EMF) qui promeut l'économie circulaire, a commenté : "Avec le lancement de son plan 'Solvay One Planet,' le Groupe envoie un signal fort à l'industrie chimique et à sa chaîne de valeur, indiquant que l'économie circulaire est en marche - et que Solvay veut ouvrir la voie. Ses objectifs visant à doubler le chiffre d'affaires provenant des ressources renouvelables de 7 à 15 % constituent une première étape importante de cette démarche. Nous sommes également heureux de voir que Solvay va mesurer ses progrès en matière de transition vers l'économie circulaire en utilisant l'outil de mesure de la circularité de la FEM, Circulytics. Nous encourageons d'autres institutions à faire de même."