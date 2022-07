Solvay : la révision en hausse des prévisions saluée

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2022 de Solvay a progressé de 32,6% organiquement sur un an, porté pour 26% par les actions sur les prix (690 millions d'euros) et 6% provenant des volumes (164 ME). La croissance a été soutenue par la forte demande sur les marchés clés, notamment l'automobile, l'aéronautique, les biens de consommation et l'électronique. La hausse sur un an a été particulièrement forte sur l'ensemble des segments, Materials (+38%), Chemicals (+27%) et Solutions (+33%). Le chiffre d'affaires du premier semestre 2022 a augmenté de +29,5% organiquement sur un an...

L'EBITDA sous-jacent record est de 864 millions d'euros au deuxième trimestre progresse de +35%, reflétant la croissance des volumes et la hausse des prix. Les trois segments contribuent à la croissance, avec Solutions en hausse organique de +58%, Materials de +45% et Chemicals de +18%. L'EBITDA du premier semestre 2022 est en hausse de +28% sur un an.

La marge d'EBITDA sous-jacent est de 24,8%, soit +0,3pp sur un an et de +1,5pp par rapport au premier trimestre 2022, soutenue par les actions sur les prix visant à compenser les effets de l'inflation.

Le bénéfice net sous-jacent ressort à 462 millions d'euros au deuxième trimestre 2022, soit environ +67% sur un an.

Le Free cash flow s'élève à 257 millions d'euros au deuxième trimestre 2022, reflétant la forte performance, les dépenses d'investissement pour les projets de croissance et l'augmentation du fonds de roulement liée à la hausse des volumes. Le FCF du premier semestre 2022 s'élève à 473 millions d'euros et progresse d'environ 13% sur un an.

Un ROCE record à 13,7%, soit +2,3pp par rapport à la fin de 2021.

La poursuite du renforcement du bilan se confirme avec une dette nette sous-jacente de 4 milliards d'euros, atteignant un effet levier historiquement bas de 1,5x. Les provisions ont diminué de 374 millions, atteignant un nouveau niveau bas à 2,2 milliards d'euros grâce essentiellement à des taux d'actualisation plus élevés.

Dans la continuation des efforts en matière de durabilité, Solvay One Planet, Solvay a annoncé son intention de réduire les émissions de gaz à effet de serre scope 3 de -24% d'ici 20301. Cet objectif complète l'engagement précédent d'aligner la trajectoire de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre (scope 1 & 2) avec l'Accord de Paris.

Perspectives 2022 ajustées

L'estimation de l'EBITDA sous-jacent pour l'année est revue à la hausse, passant d'une croissance organique qualifiée de "mid-to-high single digit" à une fourchette de 14% à 18%. L'estimation de Free Cash Flow est portée à environ 750 millions (contre 650 millions d'euros précédemment), malgré la hausse significative du besoin en fonds de roulement...

"Les estimations reflètent une baisse modeste de la demande conformément aux perspectives économiques généralement négatives, et ne supposent pas de discontinuités importantes liées à l'approvisionnement en gaz naturel en Europe" conclut la direction du groupe. Le titre grimpe logiquement de près de 5% ce jeudi à 83,86 euros.