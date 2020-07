Solvay : génération de cash record et réductions de coûts

(Boursier.com) — Solvay annonce un free cash flow aux actionnaires des activités poursuivies en forte hausse qui ressort à 435 ME sur le premier semestre, contre 33 ME à la même période en 2019, dont 233 ME réalisés au second trimestre 2020. Cette performance a été majoritairement réalisée grâce à la gestion rigoureuse du fonds de roulement.

Le chiffre d'affaires du premier semestre ressort à 4.649 ME, en baisse de -11% par rapport au S1 2019. Depuis le mois d'avril dernier, le recul des volumes a impacté les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile, du pétrole et du gaz et la construction. Les secteurs de la santé, de l'agroalimentaire, des soins à la personne et la maison, et de l'électronique se sont révélés plus résilients et ont ainsi atténué le recul des marchés en difficulté. Le chiffre d'affaires du second trimestre s'est établi à 2.175 ME, à -18 % par rapport au T2 2019, dû essentiellement à la baisse des volumes.

Le groupe souligne l'alignement rapide de l'outil de production à un niveau de demande inférieur et accélération des réductions de coûts pour une économie brute totale de 170 ME au premier semestre.

L'EBITDA sous-jacent du premier semestre est de 1.008 ME, en baisse de 15,6% par rapport au S1 2019. L'EBITDA du second trimestre ressort à 439 ME, en recul de 29,5% par rapport au T2 2019, du fait de la baisse des volumes alors que la dynamique des prix est restée positive.

Le maintien d'une dynamique des prix favorable et la mise en place de mesures décisives dans la maîtrise des coûts se sont traduit par une marge d'EBITDA à 21,7% au cours du premier semestre, et ceci en dépit de la faiblesse de la demande. Le marge d'EBITDA au second trimestre ressort à 20,2%.

Le Profit net sous-jacent aux actionnaires est de 345 ME au premier semestre, dont 109 ME au second trimestre.

Comme indiqué le 24 juin dernier, une charge pour dépréciation d'actifs non cash d'un montant de 1,46 MdE a été comptabilisée au cours de ce second trimestre. Elle concerne principalement le goodwill de l'activité Composite Materials.

Perspectives 2020

Dans ce contexte particulier d'incertitude macroéconomique mondiale persistante impliquant une visibilité limitée, Solvay prévoit une dynamique toujours difficile au troisième trimestre avant une amélioration au quatrième trimestre. Ainsi, l'accent mis sur les plans d'actions de réduction des coûts permettront d'atteindre des économies d'environ 300 MEUR en 2020 et une génération de free cash flow similaire à celle réalisée en 2019.