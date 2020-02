Solvay finalise la cession de Polyamides pour 1,6 MdE

Crédit photo © Jean Michel Byl - Solvay photolibrary

(Boursier.com) — Solvay a finalisé formellement la cession de ses activités Polyamides à BASF et Domo Chemicals. Il s'agit de la dernière étape de la transaction entre Solvay et BASF, dont l'approbation par la Commission européenne était conditionnée à la cession par Solvay de certains de ses actifs polyamides à une tierce partie.

Les actifs acquis par la tierce partie en question, Domo Chemicals, comprennent les sites de production Performance Polyamides de Belle-Etoile et Valence (France), ainsi qu'une participation dans une joint-venture nouvellement créée entre BASF et Domo à Chalampé (France). Ils englobent également des sites de production à Gorzow (Pologne) et Blanes (Espagne), ainsi que des activités commerciales en Allemagne et en Italie.

BASF fera l'acquisition de toutes les activités ne faisant pas partie des actifs repris par Domo Chemicals et qui étaient comprises dans l'accord initial entre Solvay et BASF, signé fin 2017.

La transaction est valorisée à 1,6 milliard d'euros. Le produit net de la vente devant être perçu pour la transaction combinée est estimé à environ 1,2 MdsE, sous réserve des ajustements habituels du prix d'achat postérieurs à la conclusion de la transaction. De plus amples informations seront communiquées lors de la publication des résultats de la fin d'exercice le 26 février.

La conclusion de cette transaction permettra à Solvay de conforter sa nouvelle stratégie GROW, qui s'appuie sur 3 segments distincts avec pour chacun un mandat spécifique : Matériaux, Chimie et Solutions.