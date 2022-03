Solvay : étape importante

(Boursier.com) — Solvay revient à 95,50 euros ce mercredi, alors que le groupe a annoncé qu'il envisageait la possibilité de se séparer en deux entités indépendantes cotées en bourse :

EssentialCo comprendrait des activités mono-technologiques telles que Soda Ash, Peroxides, Silica et Coatis, qui sont actuellement regroupées dans le segment Chemicals, ainsi que l'activité Special Chem. Ensemble, ces activités ont réalisé un chiffre d'affaires net d'environ 4,1 milliards d'euros en 2021.

SpecialtyCo comprendrait des activités actuellement regroupées dans le segment Materials, incluant notamment les polymères à forte croissance et à marge élevée de Specialty Polymers, l'activité très performante de Composite Materials, ainsi que la plupart des activités du segment Solutions, dont Novecare, Technology Solutions, Aroma Performance ainsi que Oil & Gas. Ces activités ont réalisé un chiffre d'affaires net d'environ 6 milliards d'euros en 2021.

"Le projet de séparation en deux leaders est un moment charnière dans notre parcours de transformation et de simplification de Solvay", a expliqué Ilham Kadri, CEO de Solvay. Jefferies, de son côté, a ajusté son objectif de cours de 115 à 103 euros avec un avis à 'conserver'.

"Cette nouvelle est une étape importante pour Solvay", a souligné Nicolas Boël, Président du Conseil d'administration de Solvay. "Au cours de la dernière décennie, Solvay a connu des évolutions majeures et la transformation s'est accélérée sous la direction d'Ilham, avec une attention particulière portée à la croissance rentable et à la simplification du Groupe, tout en lançant des initiatives innovantes et durables. Cette annonce marque la prochaine étape de notre transformation. Au nom de l'ensemble du Conseil, je suis impatient d'apporter mon soutien à l'écriture de ce nouveau chapitre de Solvay vers la création de valeur durable pour les actionnaires, les clients et les salariés."