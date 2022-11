Solvay et Orbia s'associent pour créer une coentreprise pour la fourniture de matériaux critiques destinés au marché des batteries en Amérique du Nord

(Boursier.com) — Solvay et Orbia (BMV: ORBIA) annoncent aujourd'hui la conclusion d'un accord-cadre de coentreprise pour la production de polyfluorure de vinylidène (PVDF, suspension-grade), créant ainsi la plus grande capacité en Amérique du Nord.

Avec plus de la moitié des ventes de voitures américaines qui devraient être électriques d'ici à 2030, la demande de batteries lithium-ion et de PVDF, un polymère fluoré thermoplastique utilisé comme revêtement lithium-ion pour liants et séparateurs, est en pleine expansion.

La coentreprise Solvay-Orbia comblera un manque d'approvisionnement significatif et bénéficiera de conditions réglementaires favorables visant à améliorer la production et la sécurité d'approvisionnement régionales. Solvay, leader mondial dans le PVDF, apportera sa technologie de traitement et un savoir-faire inégalés sur le marché mondial. Grâce à leur chaîne de valeur intégrée verticalement et à leur portefeuille de matériaux, Koura, la division Fluorinated Solutions d'Orbia, et Vestolit, la division Polymer Solutions, fourniront respectivement de l'acide fluorhydrique, du chlorure de vinyle monomère (CVM) et du chlore. En combinant les innovations Solef(R) PVDF de Solvay et l'expertise d'Orbia dans les matériaux de base et leur expertise en matière de production, la coentreprise sera en mesure de fournir un PVDF qui optimise l'efficacité du stockage d'énergie en augmentant la densité énergétique, la sécurité et la puissance des batteries.

"Nous sommes heureux de nous associer à Orbia pour cette opportunité unique d'étendre nos solutions pour batteries en Amérique du Nord, avec le soutien essentiel du ministère américain de l'énergie", a déclaré Ilham Kadri, PDG de Solvay. "Cette étape importante de notre stratégie dans l'électrification renforce notre leadership mondial et contribue à établir l'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement en batteries aux États-Unis. Cette décision fait suite à notre investissement annoncé précédemment à Tavaux, en France. Ces investissements renforcent notre ambition d'accroître nos ventes mondiales au marché automobile, de 800 millions d'euros en 2021 à plus de 3 milliards d'euros d'ici 2030.