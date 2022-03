Solvay envisage la possibilité de se séparer en deux entités indépendantes cotées en bourse

(Boursier.com) — Solvay annonce aujourd'hui qu'elle envisage la possibilité de se séparer en deux entités indépendantes cotées en bourse:

EssentialCo comprendrait des activités mono-technologiques telles que Soda Ash, Peroxides, Silica et Coatis, qui sont actuellement regroupées dans le segment Chemicals, ainsi que l'activité Special Chem. Ensemble, ces activités ont réalisé un chiffre d'affaires net d'environ 4,1 milliards d'euros en 2021.

SpecialtyCo comprendrait des activités actuellement regroupées dans le segment Materials, incluant notamment les polymères à forte croissance et à marge élevée de Specialty Polymers, l'activité très performante de Composite Materials, ainsi que la plupart des activités du segment Solutions, dont Novecare, Technology Solutions, Aroma Performance ainsi que Oil & Gas. Ces activités ont réalisé un chiffre d'affaires net d'environ 6 milliards d'euros en 2021.

"Le projet de séparation en deux leaders est un moment charnière dans notre parcours de transformation et de simplification de Solvay", a déclaré Ilham Kadri, CEO de Solvay.

"Depuis le lancement de notre stratégie G.R.O.W. en 2019, nous avons pris des initiatives visant à améliorer nos performances financières et opérationnelles, à orienter notre portefeuille sur des activités à croissance et à marge élevées, et à réaffirmer notre raison d'être. Nous avons profondément changé la culture d'entreprise, avec une forte attention portée à la performance et à la méritocratie. L'accent mis sur le cash, les coûts et les rendements a permis de renforcer les segments Matériaux et Solutions afin d'accroître leur autonomie et leur rentabilité. En parallèle, le segment Chemicals a continué à générer du cash de manière résiliente. Malgré la complexité de l'environnement mondial actuel, nous restons convaincus que poursuivre ce projet maintenant nous permettra de créer une valeur attrayante sur le long terme pour les actionnaires."

"L'ensemble de nos salariés a contribué avec dévouement à la transformation de Solvay et leurs efforts nous ont permis de franchir cette étape importante vers la création de deux sociétés solides,"a poursuivi Ilham Kadri. "Nous prévoyons de créer des opportunités dans chacune d'entre elles, pour que nos salariés puissent s'y épanouir et se développer. Nous sommes certains que les deux sociétés continueront d'être à l'écoute des clients et maintiendront leur engagement à créer de la valeur."

"Cette nouvelle est une étape importante pour Solvay", a déclaré Nicolas Boël, Président du Conseil d'administration de Solvay. "Au cours de la dernière décennie, Solvay a connu des évolutions majeures et la transformation s'est accélérée sous la direction d'Ilham, avec une attention particulière portée à la croissance rentable et à la simplification du Groupe, tout en lançant des initiatives innovantes et durables. Cette annonce marque la prochaine étape de notre transformation. Au nom de l'ensemble du Conseil, je suis impatient d'apporter mon soutien à l'écriture de ce nouveau chapitre de Solvay vers la création de valeur durable pour les actionnaires, les clients et les salariés."