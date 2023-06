(Boursier.com) — Solvay dévoile les structures capitalistiques cibles de SpecialtyCo et EssentialCo, les deux sociétés indépendantes qui seront cotées en bourse après la séparation en deux leaders dans leurs industries respectives.

Au cours des quatre dernières années, Solvay a considérablement amélioré ses performances opérationnelles et financières. L'ampleur de la transformation opérée a créé les bases nécessaires à la séparation et à la création de deux leaders mondiaux. Leurs bilans initiaux et leurs niveaux de liquidités reflèteront tant l'amélioration des performances passées que la solidité de leurs perspectives. Ainsi, chaque société sera bien équipée et disposera de ressources nécessaires pour une création de valeur supérieure et durable pour ses parties prenantes.

Ilham Kadri, CEO de Solvay, a déclaré : "Ce jour marque une nouvelle étape dans notre projet de séparation annoncé l'an dernier. Le fait que les deux sociétés visent une notation financière "investment grade" avec des politiques financières distinctes et adaptées à leur modèle constitue une grande réussite. Avec des structures capitalistiques optimisées, chaque société sera bien équipée pour opérer de manière indépendante afin d'atteindre ses propres objectifs et de créer une valeur supérieure."

Solvay a développé des structures capitalistiques adaptées à chaque société en fonction de leurs trajectoires de croissance respectives, de leurs objectifs d'investissement et de leurs politiques de dividendes.

SpecialtyCo - Un leader de la chimie de spécialité avec un potentiel de croissance supérieur

SpecialtyCo développe des solutions innovantes à forte valeur ajoutée qui contribuent à un monde plus durable. SpecialtyCo aspire à obtenir une croissance supérieure à celle du marché, des marges inégalées dans le secteur et des rendements attrayants.

SpecialtyCo maintiendra une allocation de capital disciplinée et s'engagera à maintenir une notation financière "investment grade" robuste.

Le niveau de dividende actuel de Solvay pour l'exercice 2023 sera réparti entre les deux sociétés à l'issue de la séparation. SpecialtyCo en assumera 40%.

A terme, SpecialtyCo devrait adopter une politique de dividende permettant à la société d'investir dans la croissance pour une création de valeur aux actionnaires durable, tout en préservant une capacité structurelle à se désendetter au fil du temps.

EssentialCo - Un leader des produits chimiques essentiels avec une génération de cash résiliente

EssentialCo maîtrise des technologies qui se sont révélées essentielles sur un certain nombre de marchés finaux attrayants et résilients. EssentialCo s'efforcera de maximiser sa génération de cash en mettant l'accent sur le renforcement de son leadership en matière de gestion des coûts.

EssentialCo s'engagera à obtenir une notation financière"investment grade".

Le niveau de dividende actuel de Solvay pour l'exercice 2023 sera réparti entre les deux sociétés à l'issue de la séparation. EssentialCo en assumera 60%.

A terme, EssentialCo devrait maintenir la politique de dividende actuelle de Solvay, à savoir un dividende stable ou croissant.

Informations complémentaires et prochaines étapes

EssentialCo devrait émettre des nouvelles obligations pour environ 1,5 milliard d'euros au cours de la période suivant la séparation. Comme indiqué précédemment, les détenteurs d'obligations de Solvay SA se verront offrir la possibilité de transférer leurs obligations vers SpecialtyCo avant la séparation, ce qui est consistant avec le fait qu'elle devrait bénéficier d'une notation "investment grade" robuste.

En revanche, les obligations hybrides perpétuelles ne devraient pas, à ce stade, faire partie intégrante des structures capitalistiques des deux sociétés. Solvay prévoit "d'appeler" les obligations hybrides perpétuelles PNC 2023 (800 millions d'euros) à leur première date d'appel et prévoit un appel d'offre pour les obligations hybrides perpétuelles PNC 2024 (500 millions d'euros) avant la séparation.

La mise en oeuvre et les termes de ces transactions dépendront des conditions de marché et seront annoncées à l'ensemble des détenteurs d'obligations au cours du mois d'août. Solvay se réserve le droit de modifier son approche pour les transactions prévues avant leur mise en oeuvre.