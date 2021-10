Solvay développe la nouvelle génération d'électrolytes solides pour batteries à La Rochelle et Aubervilliers

(Boursier.com) — Solvay renforce sa puissance d'innovation sur le marché des véhicules électriques pour développer la prochaine génération d'électrolytes solides pour les batteries. Concrètement, les investissements ont commencé par l'ouverture, au début de l'année, d'un laboratoire en chambre sèche dans le centre de recherche de Solvay près de Paris, suivi d'une nouvelle ligne pilote de R&D à La Rochelle. Grâce au financement des régions Ile-de-France et Nouvelle Aquitaine, Solvay développe des matériaux inorganiques avancés pour les électrolytes solides, un composant clé des batteries à l'état solide, et accélère la mise à l'échelle de ces matériaux. La pleine exploitation est prévue pour le deuxième trimestre 2022.

"L'ambition de Solvay d'accélérer la transition énergétique et de faire de l'e-mobilité une réalité est parfaitement illustrée par notre engagement à développer des matériaux critiques pour la prochaine génération de batteries solides", explique Mike Finelli, président des plateformes de croissance stratégique de Solvay. François Pontais, président de Solvay France ajoute : "Nos sites de Paris-Aubervilliers et de La Rochelle joueront un rôle essentiel dans la région pour fournir des matériaux avancés révolutionnaires pour la prochaine génération de batteries. En accélérant notre innovation pour les technologies futures, nous apporterons une innovation de rupture tout en créant et en sauvegardant des emplois pour les régions françaises de Nouvelle Aquitaine et d'Île-de-France. C'est un moment passionnant pour faire partie de l'équipe Solvay qui fournit des solutions concrètes à l'industrie de l'e-mobilité".

Le soutien financier accordé par la France s'inscrit dans le cadre du programme IPCEI (Important Projects of Common European Interest) de la Commission européenne, dans lequel Solvay a été approuvé pour recevoir des subventions substantielles au cours des prochaines années de la part des Etats membres participants, soutenues par ses propres investissements, afin d'accélérer l'innovation en matière de batteries pour VE dans l'Union européenne. En outre, en tant qu'acteur important de l'Alliance européenne des batteries, Solvay s'est engagé à travailler au sein de ce réseau pour créer un écosystème au sein de l'ensemble de la chaîne de valeur en fournissant des matériaux avancés et en établissant des partenariats pour l'innovation.