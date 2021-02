Solvay : des annonces saluées par les investisseurs

Solvay : des annonces saluées par les investisseurs









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Solvay s'adjuge 4,3% à 102,6 euros en début d'après-midi, dopé par une publication trimestrielle légèrement meilleure que prévu ainsi que par une guidance légèrement supérieure aux attentes pour les trois premiers mois de l'année. Le chimiste vise au premier trimestre 2021 un Ebitda compris entre 520 à 550 millions d'euros alors que le free cash-flow devrait se situer entre 600 et 650 ME sur l'ensemble de l'année, soit 10% au-dessus du consensus en milieu de fourchette. Le groupe vise par ailleurs des économies de coûts structurels supplémentaires de 150 ME pour 2021, ce qui permettra de plus que compenser les effets de l'inflation des coûts fixes, qui devraient s'élever à environ 75 ME.

Au quatrième trimestre, la firme a dégagé un Ebitda de 464 ME, en baisse de 11,7%, pour des revenus en repli de 9,3% à 2,21 MdsE. La forte demande dans les marchés des soins de santé, des biens de consommation, des soins à la personne et de l'électronique a partiellement compensé l'impact de la pandémie de coronavirus sur l'aérospatiale civile, le pétrole et le gaz.

Le groupe belge propose de verser un dividende de 3,75 euros par action, stable par rapport à l'année précédente. Il annonce par ailleurs avoir engagé des mesures pour organiser son activité 'Soda Ash & Derivatives' en une structure juridique distincte et entièrement contrôlé. La filialisation de l'entité qui fabrique le carbonate de soude vise à optimiser la génération de cash et la rentabilité, tout en permettant une flexibilité stratégique à l'avenir.

"Toutes les options sont sur la table et aucune décision n'a été prise", a déclaré la directrice générale, Ilham Kadri, dans une interview à 'Bloomberg'. Pilier central de l'entreprise depuis que les frères Alfred et Ernest Solvay ont fondé le groupe, l'activité de carbonate de soude, dont le chiffre d'affaires s'est établi à 1,45 milliard d'euros en 2020, n'entre plus dans les priorités de la nouvelle dirigeante de Solvay qui se concentre sur les produits chimiques et les matériaux de spécialité à plus forte marge.

Oddo BHF réitère son avis 'surperformance' alors que la reprise des bénéfices est soutenue par les économies de coûts, tandis que les désinvestissements devraient créer de la valeur. L'objectif est fixé à 116 euros.