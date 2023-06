Solvay conclut avec le ministère de la protection de l'environnement du New Jersey un accord de remédiation aux PFAS

(Boursier.com) — Solvay Specialty Polymers USA, LLC, une filiale de Solvay S.A. (Solvay) et le Département de la protection de l'environnement de l'État du New Jersey aux États-Unis (NJDEP) ont annoncé un accord réglant certains litiges liés aux PFAS dans le New Jersey.

Selon les termes de l'accord, Solvay paiera 75 millions de dollars au NJDEP pour dommages aux ressources naturelles (NRD) et 100 millions de dollars pour financer les projets du NJDEP pour l'assainissement liés aux PFAS autour du site de West Deptford de Solvay. Le règlement comprend l'engagement de Solvay à terminer les travaux de réhabilitation entamés dès 2013, y compris les analyses de l'eau et du sol autour du site.

Solvay a accepté la mise en place d'un fond de financement doté de 214 millions de dollars. L'accord, structuré sous la forme d'une Ordonnance de Consentement Judiciaire, sera présenté au tribunal américain pour examen et approbation dans le courant de l'année, après une période de consultation publique. Cet accord ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité.

"Solvay apprécie l'approche collaborative adoptée par le NJDEP pour parvenir à cet accord, qui permet à toutes les parties de continuer à concentrer leurs efforts sur la protection de l'environnement", a déclaré Ilham Kadri, CEO de Solvay. "Conformément à notre volonté d'innover vers des solutions plus durables, notre site de West Deptford, New Jersey, utilise des technologies sans tensioactifs fluorés depuis juillet 2021."

Depuis 2013, Solvay avait engagé des efforts de remédiation dans le New Jersey tel que l'installation d'un système de traitement de l'eau potable sur un puits municipal, la construction et l'exploitation d'un système de pompage et de traitement hors site pour les eaux souterraines affectées, et l'amélioration des systèmes de traitement des eaux souterraines affectées du site.

Suite à cet accord, Solvay augmentera sa provision1 actuelle d'environ 250 millions de dollars à la fin du T2 2023, avec 175 millions de dollars de sortie de cash en 2024 et le solde sur une période de 30 ans. Cette provision représente la dépense estimée et ne reflète pas les recouvrements attendus des contributeurs tiers, ni les produits d'assurance potentiels, dont la combinaison pourrait réduire les coûts résultant de manière significative. Solvay confirme que les montants susmentionnés ont été inclus dans les estimations des coûts ponctuels anticipés de création de valeur et de réduction des risques, qui restent inchangés.