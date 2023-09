Solvay clôt le processus de gestion du passif

(Boursier.com) — Solvay SA a annoncé son intention d'exercer son option de remboursement anticipé (make whole call) en vertu des termes du contrat régissant les obligations senior avec un coupon fixe de 4.450%, venant à échéance en 2025, émises par Solvay Finance (America), LLC pour un montant de 800.000.000 de dollars US et garanties par la société.

Le remboursement des Obligations 2025 USD offre aux obligataires le meilleur résultat en termes de création de valeur et sera financé par les facilités bancaires à la disposition de Solvay. Le coût de financement supplémentaire pour le refinancement à long terme anticipé des Obligations 2025 USD est estimé, dans les conditions de marché actuelles, à environ 10 millions d'euros par an (après impôts) au cours des deux prochaines années.

Les obligations senior avec un coupon fixe de 3.95%, venant à échéance en 2025 et émises par Cytec Industries Inc. (CUSIP: 232820 AK6), avec les Obligations 2025 USD resteront en circulation pour un montant de 163.495.000 de dollars US, comme c'est le cas actuellement.

Solvay restera le garant des Obligations Cytec 2025 et, à compter de la réalisation de la scission partielle envisagée de Solvay, Specialty HoldCo Belgium fournira une contre-garantie à Solvay pour tous les paiements à effectuer au titre des Obligations Cytec 2025.

Les décisions relatives aux Obligations US marquent les dernières étapes du processus de gestion du passif de Solvay débuté en août 2023 dans le cadre de la préparation de la séparation prévue de Solvay en deux sociétés indépendantes, notées investment grade, Specialty Holdco Belgium (qui devrait être renommée en "Syensqo") et EssentialCo (qui conservera le nom de Solvay), devant avoir lieu au moyen d'une scission partielle de Solvay en vertu du droit belge en décembre 2023.