Solvay : BlackRock Inc a franchi le seuil de 3%

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Conformément à la législation et réglementation en matière de transparence financière (loi du 2 mai 2007), BlackRock Inc. (55 East 52nd Street, New York, NY, 10055, U.S.A.) a envoyé à Solvay plusieurs notifications de transparence indiquant qu'il avait franchi le seuil de 3%.