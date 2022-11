Solvay : augmente sa capacité de production de carbonate de soude dans le Wyoming

(Boursier.com) — Solvay relance son projet d'extension de sa capacité de production de carbonate de soude à Green River, WY, aux États-Unis, et renforce ainsi sa position de leader mondial. La nouvelle capacité de production devrait démarrer fin 2024, et ainsi répondre à la demande des clients qui pourront compter sur une source d'approvisionnement fiable et compétitive.

De plus, une nouvelle technologie révolutionnaire de réduction des émissions provenant des opérations minières de trona sera mise en oeuvre sur le site. Ce projet permettra une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'engagement de Solvay de décarboner ses opérations comme le décrit sa feuille de route de développement durable Solvay One Planet. Cette innovation fera de Solvay la première entreprise à mettre en oeuvre une technologie d'oxydation thermique régénérative pour réduire les émissions dans une mine de trona.

Ces investissements totalisent environ 200 millions de dollars et complètent l'investissement précédemment annoncé qui a permis au Groupe d'acquérir la pleine propriété de ces opérations de carbonate de soude naturel (à base de trona). Le site, exploité à 100% par Solvay depuis mai 2022, produit du carbonate de soude et du bicarbonate de sodium à base de trona, un minerai naturel, à destination des marchés tels que le verre plat pour l'isolation des bâtiments, les récipients en verre, les détergents ainsi que d'autres marchés à forte croissance, tels que les panneaux solaires et le carbonate de lithium pour les batteries des véhicules électriques.