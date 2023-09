Solvay annonce les résultats des assemblées concernant les obligations hybrides NC5.5 et les obligations 2027

(Boursier.com) — Solvay SA annonce les résultat des exercices de demande de consentement qu'elle a lancé le 4 août 2023 par rapport à ses :

*500.000.000 euros d'obligations Perp-NC5.5 à taux fixe et à taux révisable, non datées et super-subordonnées avec une première date de remboursement le 2 décembre 2025 (ISIN : BE6324000858), et

*500.000.000 euros d'obligations à taux fixe de 2,750% venant à échéance le 2 décembre 2027 (ISIN : BE6282460615),

dans chaque cas, dans le cadre de la séparation prévue de Solvay en deux sociétés indépendantes cotées et leaders de l'industrie, Specialty Holdco Belgium et EssentialCo (qui conservera le nom de Solvay), devant avoir lieu au moyen d'une scission partielle de Solvay en vertu du droit belge.

Solvay Finance annonce également les résultats de l'invitation lancée le 4 août 2023 aux porteurs de ses 500.000.000 euros d'obligations Perp-NC8.5 à taux fixe et à taux révisable, non datées et super-subordonnées et garanties de manière irrévocable et subordonnée par Solvay (ISIN : XS1323897725) à présenter tout ou partie de ces Obligations Hybrides NC8.5 en vue de leur rachat par Solvay Finance en espèces.

Les Demandes de Consentement ont été effectuées selon les termes et sous réserve des conditions énoncées dans la note de demande de consentement datée du 4 août 2023 et les convocations pertinentes distribuées aux porteurs d'obligations de la manière spécifiée dans les conditions de ces Obligations. L'Offre de Rachat a été faite selon les termes et sous réserve des conditions contenues dans la note relative à l'offre de rachat également datée du 4 août 2023.

Solvay et Solvay Finance annoncent également qu'elles ont décidé de renoncer à la Condition de Mise en Œuvre respectivement en ce qui concerne les Demandes de Consentement pour les Obligations Hybrides NC5.5 et les Obligations 2027 et en ce qui concerne l'Offre de Rachat.

Sauf indication contraire, les termes en majuscules utilisés dans le présent communiqué sont ceux qui figurent dans la Note de Demande de Consentement ou la Note relative à l'Offre de Rachat, selon le cas.

Résultat de la demande de consentement

Lors de l'assemblée relative aux Obligations Hybrides NC5.5, le quorum nécessaire a été atteint, la Résolution Extraordinaire a été adoptée et la Condition d'Eligibilité a été satisfaite, et lors de l'assemblée des porteurs d'Obligations 2027, le quorum nécessaire a été atteint, la Résolution Extraordinaire a été adoptée et la Condition d'Eligibilité a été satisfaite. Les Conditions de Consentement relatives aux Obligations Hybrides NC5.5 et aux Obligations 2027 sont donc satisfaites (ou ont fait l'objet d'une renonciation, le cas échéant).