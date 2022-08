Solvay annonce le remboursement anticipé d'obligations senior

(Boursier.com) — Solvay va exercer dès que possible son option d'achat à échéance résiduelle sur les euro-obligations senior 2022 1,625%, ISIN BE6282459609 (encours de 377,5 millions d'euros sur le montant initial de 750 millions). Cet exercice sera mis en oeuvre conformément aux termes et conditions du prospectus y afférent. Karim Hajjar, CFO de Solvay, a commenté : "Ce remboursement anticipé, qui fait suite à de nouveaux résultats record, nous donne l'opportunité d'améliorer encore notre bilan. Depuis 2019, nous avons structurellement amélioré la génération de trésorerie et fortement désendetté le bilan de Solvay, ce qui nous renforce pour affronter les périodes de turbulence avec confiance".