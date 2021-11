Solutrans : signature d'un contrat majeur entre STEF et Saipol (groupe Avril)

(Boursier.com) — A l'occasion de Solutrans, le carrefour mondial du véhicule industriel et urbain, STEF et Saipol ont signé un contrat visant à alimenter le parc des véhicules poids lourds de STEF en Oleo100, une énergie renouvelable de type "B100" permettant de réduire par rapport au gazole :

-de 60% minimum les émissions de gaz à effet de serre

-et jusqu'à 80% les émissions de particules.

Elle s'inscrit dans la droite ligne de la nouvelle démarche climat 2030 de STEF nommée " Moving Green " visant notamment à réduire de 30% les émissions de gaz à effet de serre de ses véhicules d'ici 2030. Avec ce contrat, STEF entend faire passer 1/3 de son parc de véhicules poids lourds en Oleo100, ce qui représente 700 tracteurs et porteurs. A la clé : 100.000 tonnes de CO2 économisées d'ici 2025.

Après un test mené sur un site en Bretagne, ce sont 27 sites STEF répartis sur l'ensemble du territoire qui accueilleront une ou plusieurs cuves connectées dédiées à cette énergie végétale. Celles-ci seront mises à disposition et réapprovisionnées par Saipol.

En plus des avantages environnementaux spécifiques à cette énergie végétale, STEF a choisi Oleo100 de Saipol pour sa certification concernant la provenance française de ses graines, transformées dans deux usines, près de Nogent sur Seine (site du Mériot) et près de Rouen (site de Grand Couronne).

L'utilisation du colza français permet de co-produire des tourteaux pour l'alimentation des élevages français, ainsi que des huiles de table pour la consommation humaine, dont seuls les excédents seront transformés en Oleo100. Elle n'entraine aucune déforestation ni réaffectation des sols et participe à l'indépendance énergétique et protéique de la France.

Marc Vettard, Directeur général délégué de STEF déclare : "La lutte contre changement climatique est une priorité du Groupe. Dans le domaine de la mobilité durable, notre objectif est d'introduire les meilleures alternatives possibles aux énergies fossiles qui prendront place au sein de notre mix énergétique. En sélectionnant Oleo100 de Saipol, nous avons fait le choix d'une énergie renouvelable qui est également produite sur le territoire. Ses caractéristiques et ses avantages en termes environnementaux, sociétaux et économiques s'inscrivent pleinement dans notre démarche de durabilité".