Solutions30 sélectionné par LightSpeed Broadband

(Boursier.com) — Solutions30 , le leader européen des solutions pour les nouvelles technologies, a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionné par LightSpeed Broadband, un opérateur 100% fibre optique basé dans le Lincolnshire en Angleterre, pour effectuer une deuxième phase de déploiement de son réseau.

La nécessité de réduire la fracture numérique est plus grande que jamais au Royaume-Uni. LightSpeed a pour mission d'apporter une connectivité très haut débit de 1 gigabit aux foyers et aux entreprises de tout l'est de l'Angleterre. Après une première phase de déploiement de son réseau de fibre optique dans 10 villes du sud du Lincolnshire et de l'ouest du Norfolk, cette deuxième phase vise à équiper 22 villes du Norfolk, du Suffolk et de l'Essex.

Dans ce cadre, LightSpeed a attribué à Solutions30 UK le contrat de déploiement couvrant une large partie de cette seconde phase. Après un premier partenariat pour la phase initiale, ce nouveau contrat est une reconnaissance de l'efficacité et du professionnalisme des équipes de Solutions30 UK.

"Nos plans ambitieux pour une connectivité fibre optique complète de 1 gigabit dans l'est de l'Angleterre impliquent un besoin vital de trouver des partenaires de confiance. Ayant déjà travaillé avec Solutions30 lors notre première phase de déploiement, nous avons pu constater leur efficacité, leur qualité et leur rapidité, et savions que nous voulions élargir notre collaboration", explique Dave Axam, directeur général de LightSpeed Broadband.

"Nous avons vraiment apprécié travailler avec LightSpeed et sommes ravis que ce nouveau contrat se soit concrétisé grâce à nos performances et notre engagement. Le Royaume-Uni est un marché à fort potentiel pour Solutions30 et nous entendons y jouer un rôle clef dans l'accompagnement de nos clients pour leur déploiement de réseaux fibre", se réjouit Paul Garston, PDG de Solutions30 UK.