Solutions30 s'effondre après des résultats toujours négatifs

(Boursier.com) — Dans d'énormes volumes, Solutions30 s'effondre de 16,8% à 2,2 euros en matinée à Paris. La société européenne spécialisée dans les solutions pour les nouvelles technologies a confirmé ses objectifs annuels malgré l'annonce de résultats en retrait sur la première partie de l'exercice. Le groupe a dégagé un EBIT ajusté de 5 ME contre 6,7 ME un an plus tôt pour un chiffre d'affaires consolidé de 519,1 ME, en progression de 16,8%. Le résultat net part du Groupe atteint -14,4 ME, contre -12,3 ME sur l'exercice précédent. Le management vise toujours un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros et une poursuite de l'amélioration des marges sur l'exercice.

Après le point bas du second semestre 2022, le redressement de la marge opérationnelle sur les six premiers mois de 2023 est mitigé avec, malgré le redressement opérationnel en France, l'impact des coûts de montée en charge en Belgique et des difficultés en Italie, explique TP ICAP Midcap ('achat'), qui abaisse sa cible de 4 à 3,8 euros.