Solutions30 progresse après les annonces en Espagne

Solutions30 progresse après les annonces en Espagne









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — MASMOVIL , l'un des principaux opérateurs de télécommunications en Espagne et au Portugal, annonce avoir confié à Solutions 30 un nouveau contrat pour l'installation et la maintenance de ses abonnés haut et très haut débit en Espagne.

A travers ce partenariat, MASMOVIL renforce la gestion de son service client dans les régions de Catalogne, d'Aragon et de Galice. Ce nouveau contrat, d'une valeur de 80 ME sur 4 ans, représente une augmentation de 30% des volumes confiés par l'opérateur à Solutions 30 dans la péninsule ibérique. Quatrième acteur en Espagne, MASMOVIL fournit des services de téléphonie fixe, mobile et d'Internet à haut et très haut débit à travers ses principales marques : Yoigo, Pepephone, MASMOVIL, Hits Mobile Lebara et Llamay.

Portzamparc parle d'une "bonne nouvelle pour Solutions30, qui gagne des parts de marché localement (volumes en hausse de 30% avec l'opérateur)". De quoi viser un cours de 18 euros en restant à l'achat sur le dossier. Le titre monte de 0,3% ce mardi à 11,25 euros.