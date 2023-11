Solutions30 et GlasfaserPlus signent un contrat de partenariat pour le déploiement de la fibre optique en Allemagne

(Boursier.com) — Solutions30 et GlasfaserPlus viennent de signer un accord pour le déploiement d'un réseau FTTH en Allemagne, en débutant par les régions de la Sarre et de la Bavière. Cet accord est une nouvelle étape dans l'ambition de GlasfaserPlus de donner accès à l'internet à haut débit à 4 millions de foyers, habitant les zones rurales et les petites et moyennes zones urbaines d'Allemagne dans les années à venir. Les deux partenaires ont l'intention de fournir des services FttH clés en main, de la connexion au raccordement des foyers.

Avec ce nouvel accord en Allemagne, Solutions30 poursuit son expansion dans le déploiement des réseaux très haut débit en Europe. Fort d'une expertise acquise en France, en Belgique, en Espagne et aux Pays-Bas, Solutions30 se développe désormais en Allemagne, où le groupe entend se positionner parmi les premiers acteurs du marché. Grâce à une nouvelle organisation solide dans le pays et la constitution d'une équipe de techniciens experts et solidement formés, Solutions 30 s'apprête à accélérer sa croissance et à offrir une gamme de services et d'interventions de haute qualité.

Volker Diekmann, Directeur Financier de GlasfaserPlus, a commenté ce partenariat : "GlasfaserPlus s'est fixé un objectif ambitieux pour l'expansion de son réseau : d'ici 2028, nous voulons connecter jusqu'à 4 millions de foyers en Allemagne avec la technologie FTTH. Pour atteindre cet objectif ambitieux, nous nous appuyons sur un réseau international de partenaires expérimentés dans la construction de réseaux en fibre optique. Nous sommes heureux d'accueillir l'équipe de Solutions30 parmi nos partenaires clés".