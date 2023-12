Solutions30 est sélectionné comme partenaire de Deutsche Glasfaser

(Boursier.com) — Solutions30 a été sélectionné comme l'un des partenaires de Deutsche Glasfaser, le premier fournisseur de fibre optique pour les zones rurales en Allemagne, financé par les investisseurs en infrastructure EQT et OMERS. Pionnier et précurseur dans le secteur, Deutsche Glasfaser planifie, construit et exploite des connexions en fibre optique, en architecture ouverte, pour les particuliers, les entreprises et les institutions publiques.

Grâce à sa vaste expertise dans le déploiement de la fibre optique à travers l'Europe, Solutions30 entamera ce nouveau partenariat par la connexion des pylônes mobiles aux réseaux de fibre optique existants de Deutsche Glasfaser.

Andreas Pfisterer, PDG de Deutsche Glasfaser, affirme à propos de ce partenariat que "Deutsche Glasfaser poursuit un objectif ambitieux en matière de déploiement de réseau, à savoir fournir un réseau FTTH à l'échelle du pays. Pour mener à bien nos projets, nous avons choisi de nous associer à des entreprises ayant démontré une grande expérience dans le déploiement de réseaux FTTH. Nous sommes très heureux de compter l'équipe de Solutions30 parmi nos partenaires principaux".

Luc Brusselaers, Chief Revenue Officer de Solutions30, a ajouté : "Ce nouveau contrat avec notre partenaire stratégique Deutsche Glasfaser est une très bonne nouvelle pour Solutions30 Allemagne et confirme notre ancrage et notre relation avec ce dernier. Solutions30 est déjà fournisseur de câblage en fibre optique pour les immeubles à logements multiples (NE4) et nous sommes extrêmement fiers d'ajouter cet ambitieux projet de FFTS (Fiber to the Site) à notre catalogue de projets avec Deutsche Glasfaser. Je tiens à remercier les équipes de Deutsche Glasfaser pour leur confiance. Notre objectif commun est de déployer une connexion rapide, fiable et durable à une population actuellement sous-connectée. Cette annonce renforce la politique de déploiement européen de Solutions30 et met l'accent sur un pays stratégique pour notre groupe".