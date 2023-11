Solutions30 : contrat porteur

(Boursier.com) — Dans de gros volumes, Solutions30 s'envole de 10,2% à 2,22 euros en fin de séance à Paris, sur un plus haut de sept semaines. La société européenne spécialisée dans les solutions pour les nouvelles technologies a annoncé avoir signé avec GlasfaserPlus un accord pour le déploiement d'un réseau FTTH en Allemagne. Cet accord est une nouvelle étape dans l'ambition de GlasfaserPlus de donner accès à l'internet à haut débit à 4 millions de foyers, habitant les zones rurales et les petites et moyennes zones urbaines d'Allemagne dans les années à venir. Les deux partenaires ont l'intention de fournir des services FttH clés en main, de la connexion au raccordement des foyers. Avec ce nouvel accord en Allemagne, Solutions30 poursuit son expansion dans le déploiement des réseaux très haut débit en Europe.