Solutions30 a bien dépassé le milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2023

(Boursier.com) — Le groupe Solutions30 a terminé l'exercice 2023 avec un chiffre d'affaires de 1,055 milliard d'euros, en hausse de 16,7% (+16,3% en organique). malgré un repli de 5,1% en France. Le dernier trimestre affiche une hausse de 15,3% par rapport à la même période de 2022 (+14,6% en organique). Solutions30 confirme une amélioration de sa rentabilité au cours du deuxième semestre 2023.

" Tout au long de l'exercice, la croissance a été portée par l'excellente dynamique observée au Benelux où le Groupe est devenu l'un des principaux acteurs dans le développement de réseaux Internet très haut débit (FTTH). Cette dynamique devrait se poursuivre en 2024, et être renforcée par la montée en charge progressive des récents contrats signés en Allemagne ", annonce Solutions30. Le chiffre d'affaires réalisé en 2023 au Benelux a augmenté de 72% à 381,3 ME.

" La France poursuit la mise en oeuvre de son plan d'action pour renouer avec une croissance durable et rentable. Comme précédemment indiqué, cela passe par le développement de la polyvalence des techniciens sur les différentes activités du Groupe, l'industrialisation et l'optimisation des process et des outils informatiques et la réduction des coûts centraux et des frais généraux ", indique le groupe.

Pour l'ensemble de l'exercice 2024, Solutions30 anticipe une croissance soutenue de son chiffre d'affaires, avec une poursuite de l'amélioration de ses marges, se rapprochant de son objectif moyen terme d'un niveau de marge d'EBITDA à deux chiffres dans chaque pays.

Pour atteindre cet objectif, le Groupe entend optimiser à la fois ses coûts directs et ses coûts fixes en menant des actions prioritaires selon la typologie des pays et leur problématiques spécifiques. En France et au Benelux, le Groupe consolide ses process pour accroître sa productivité et poursuit la diversification de ses activités. En Allemagne, en Pologne et au Royaume-Uni, marchés en forte croissance, l'atteinte de la taille critique est prioritaire en s'appuyant sur le coeur du modèle Solutions30, à savoir le développement des capacités des techniciens, l'automatisation des processus et le contrôle des coûts centraux. En Italie et en Espagne, le Groupe se recentre sur les contrats les plus rentables, tout en maintenant une structure de coûts flexible.