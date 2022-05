Solutions 30 : vive hausse, broker en renfort

(Boursier.com) — Dans les premières positions du palmarès, Solutions 30 débute la semaine en hausse de 3% à 5,5 euros. Le titre de la société européenne spécialisée dans les solutions pour les nouvelles technologies est soutenu par une note d'BNP Paribas Exane qui a repris la couverture du dossier avec une recommandation 'surperformer' et un objectif de 8 euros. Le broker évoque un nouveau cycle de croissance rentable et un rachat potentiel. S30 est positionné pour "exploiter" de grandes opportunités en Italie, en Allemagne et au Royaume-Uni après sa performance sur le marché belge des télécoms, écrit l'analyste. Au niveau du M&A, Gelebart parle d'une "offre complète ou rien", en référence à l'annonce de la société à l'été 2021, qui avait mandaté Rothschild & Cie pour "l'accompagner dans sa réflexion stratégique afin de renforcer sa structure actionnariale et de trouver un actionnaire de référence".