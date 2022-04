Solutions 30 : violente chute après les résultats

(Boursier.com) — Dans de gros volumes, Solutions 30 chute de 12,7% à 5,5 euros au lendemain de l'annonce de résultats annuels en retrait malgré une activité en croissance de 6,7% et de 3,6% en organique. L'Ebitda ajusté 2021 s'établit en effet à 82,4 ME, en repli de 23%. La marge d'Ebitda s'élève à 9,4% contre 13% un an plus tôt.

"Outre la moindre absorption des coûts fixes par un chiffre d'affaires en retrait en France et l'évolution du mix géographique au profit d'activités n'ayant pas encore atteint la taille critique, ce repli s'explique par les effets liés à la pandémie de Covid-19 et les ruptures dans la chaîne d'approvisionnement, l'évolution des activités et la transition opérationnelle nécessaire pour s'adapter et préparer le développement de nouvelles activités en France et les montées en charge, en cours ou en préparation, en particulier dans des activités nouvelles et des pays qui n'ont pas encore atteint la taille critique", explique la société.

Une nouvelle phase de croissance dynamique devrait se matérialiser à compter du second semestre de l'exercice, tandis que le 1er semestre s'inscrira dans la continuité du 2ème semestre 2021, a précisé le mangement. Le groupe devrait en outre renouer avec une politique d'acquisitions plus dynamique que sur les 2 derniers exercices afin de conforter sa croissance.

Midcap Partners adopte un scénario plus prudent à la suite de cette publication, revoyant notamment à la baisse ses estimations d'Ebit 2022, et réduisant ainsi son cours cible de 11 à 9 euros. Le broker reste toutefois à l''achat' sur le titre compte tenu des perspectives de moyen terme et de l'historique du management en matière de capacité d'exécution.

Pour Oddo BHF, cette publication justifie un nouvel abaissement de ses prévisions de résultats (-30% en moyenne au niveau des RN sur la période 2022-2024). L'analyste est à 'sous-performer' sur la valeur. La société présentant dorénavant des comptes 2021 certifiés (par de réserve du nouvel auditeur PKF hormis sur la comparabilité avec les comptes 2020 qui n'avaient pas été certifiée par EY), l'objectif de cours n'est plus sous revu et s'établit à 5 euros (sans prime spéculative).