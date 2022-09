Solutions 30 : violent décrochage après des résultats négatifs au premier semestre

(Boursier.com) — Solutions 30 fait partie des gros gadins du jour à Paris avec une action qui chute de 16% à 1,98 euro, dans de gros volumes. Le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies est tombé dans le rouge au premier semestre, essuyant une perte nette de 12,3 ME contre un profit de 14,1 ME un an auparavant, pour un chiffre d'affaires de 444 ME (+1% dont -2% en organique). L'EBITDA ajusté s'est établi à 29,6 ME, contre 49,5 ME un an plus tôt, en baisse de 40% exclusivement imputable à l'activité en France.

"La performance en France est pénalisée par l'arrivée à maturité de nos marchés historiques et par le retard pris par nos relais de croissance, en particulier dans le domaine de la transition énergétique, du fait des tensions sur la supply chain", explique Gianbeppi Fortis, président du directoire de Solutions 30.

Au 2ème semestre 2022, la croissance devrait s'accélérer et rester portée par les activités hors de France. Le chiffre d'affaires attendu pour l'ensemble de l'exercice est d'environ 900 ME, contre 874 ME en 2021.En termes de rentabilité, le groupe devrait renouer en fin d'exercice avec un niveau plus normatif d'EBITDA à deux chiffres, mais celui-ci restera inférieur à 10% sur l'ensemble de l'exercice.

A sous-performer sur la valeur, Oddo BHF explique que pour la première fois depuis longtemps, cette publication n'est pas de nature à justifier un abaissement de ses prévisions de RN. L'analyste est dorénavant dans l'attente d'un net redressement des résultats qui permettrait de se sentir plus à l'aise avec le modèle économique et justifier un changement de la valeur dans sa hiérarchie de recommandation. L'objectif de cours est actualisé de 3,5 à 3 euros sur la base du contexte de hausse des taux d'intérêt impactant le coût du capital dans son modèle DCF.