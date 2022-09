Solutions 30 : une perte de 12,3 ME sur le semestre

(Boursier.com) — Pour Solutions 30, l'EBITDA ajusté s'établit à 29,6 ME à fin juin 2022, contre 49,5 ME un an plus tôt, en baisse de 40% exclusivement imputable à l'activité en France.

L'EBIT ajusté s'établit à 6,7 ME au 30 juin 2022, contre 29,6 ME un an plus tôt.

Le 1er semestre 2022 intègre 10,3 ME de charges opérationnelles non courantes qui se composent principalement de charges de restructuration et de coûts de transition exceptionnels...

Le résultat net part du Groupe atteint -12,3 ME contre 14,1 ME pour la même période de 2021.

Le ratio dette nette / EBITDA est de 1,3 et un ratio d'endettement net sur fonds propres de 41,8%.

Au 2ème semestre 2022, la croissance devrait s'accélérer et rester portée par les activités hors de France. Le chiffre d'affaires attendu pour l'ensemble de l'exercice est d'environ 900 ME, contre 874 ME en 2021.

En termes de rentabilité, le groupe devrait renouer en fin d'exercice avec un niveau plus normatif d'EBITDA à deux chiffres, mais celui-ci restera inférieur à 10% sur l'ensemble de l'exercice.

Cet objectif s'appuie sur les renégociations tarifaires engagées avec les clients du Groupe et qui ont commencé à entrer en vigueur durant le 2ème trimestre, ainsi que sur l'accélération des déploiements et la mise en production de nouveaux contrats en Belgique, aux Pays-Bas, en Pologne et au Royaume-Uni.

A partir de la fin d'exercice et en 2023, Solutions 30 devrait renouer avec une croissance plus dynamique.