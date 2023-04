Solutions 30 : une lourde perte annuelle

(Boursier.com) — Pour l'ensemble de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires consolidé de Solutions30 s'élève à 904,6 ME, en progression de +3,5% par rapport à 2021 et de +1,4% en organique.

Pour l'ensemble du Groupe, l'EBITDA ajusté s'établit à 46,7 ME à fin décembre 2022, contre 82,4 ME un an plus tôt.

La bonne performance des activités hors France, qui constituent le pilier de la croissance future, est masquée par la contre-performance des activités françaises.

L'exercice 2022 intègre 13,6 ME de charges opérationnelles non courantes qui se composent principalement de charges de restructuration, de dépenses exceptionnelles engagées en réaction à la violente campagne de dénigrement menée à son encontre en 2020-21 et de la charge relative au plan d'intéressement long terme aujourd'hui sans valeur.

Le résultat net part du Groupe fait ressortir une perte de -50,1 ME, contre un bénéfice de 21,5 ME en 2021.

La société affiche une trésorerie nette de dette bancaire de 54 ME à fin décembre 2022.

Malgré l'environnement actuel marqué par l'inflation et la hausse des taux d'intérêt, le groupe confirme attendre une croissance à deux chiffres en 2023, ce qui lui permettra de franchir la barre du milliard d'euros de chiffre d'affaires, avec une amélioration progressive de ses marges tout au long de l'exercice.