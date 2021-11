Solutions 30 : un troisième trimestre difficile qui rend les prévisions annuelles moins optimistes

(Boursier.com) — Solutions 30 a vu son chiffre d'affaires se replier légèrement au troisième trimestre 2021 : -0,7% à 212,1 ME (-4,2% en organique). Le groupe parle d'une base de comparaison particulièrement élevée et de difficultés d'approvisionnement en matériaux qui ont conduit à décaler des interventions ou projets. Les 3ème et 4ème trimestres 2020 avaient en effet bénéficié d'un effet rattrapage après le premier confinement, à la fois dans l'activité Télécom et l'activité Energie, et plus particulièrement en France où le marché est plus avancé. Rapporté au niveau d'activité pre-Covid du 3ème trimestre 2019, le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021 est quand même en hausse de près de 26%.

Solutions 30 affiche un chiffre d'affaires de 653,5 ME pour les 9 premiers mois de l'année 2021, en croissance de 12,9%. Les activités de maintenance, récurrentes par nature, représentent 61% de l'activité du Groupe. Par rapport aux 9 premiers mois de l'exercice 2019, le chiffre d'affaires au 30 septembre 2021 est en croissance de près de 35%.

"Les marchés du groupe sont à des stades de maturité différents. En France, marché en phase de transition, la croissance ralentit. Ailleurs en Europe, le succès de la duplication du modèle français commence à se matérialiser et la croissance reste très dynamique. Ces tendances sont impactées négativement par des ruptures dans les chaines d'approvisionnement", commente Solutions 30.

Pour l'ensemble de l'exercice 2021, Solutions 30 table désormais sur une croissance rentable aux alentours de +10% alors que le groupe évoquait précédemment une croissance rentable à deux chiffres de son activité.

Solutions 30 rappelle cependant que son activité commerciale reste excellente, avec la signature de plus de 500 ME de nouveaux contrats au cours des 2ème et 3ème trimestres 2021. "Ces commandes confirment la confiance des clients, anciens et nouveaux, du Groupe. Elles se matérialiseront progressivement dans le chiffre d'affaires des trimestres à venir", ajoute le groupe.