Solutions 30 : un nouveau pas pour le transfert sur le marché règlementé Euronext Paris

Solutions 30 : un nouveau pas pour le transfert sur le marché règlementé Euronext Paris









(Boursier.com) — Les Assemblées générales annuelle et extraordinaire des actionnaires de Solutions 30 SE se sont réunies le 26 juin. Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et des restrictions de voyages et de rassemblements, ces Assemblées générales se sont tenues sans présence physique des actionnaires. Ainsi, 155 actionnaires étaient représentés, détenant 65.505.714 actions, soit 61,15% du capital et des droits de vote.

L'ensemble des résolutions soumises au vote ont été approuvées. Les comptes de l'exercices 2019 ont été approuvés, tout comme le rapport de rémunération versée ou allouée au titre de l'exercice 2019 aux membres du Conseil de Surveillance et du Directoire, ainsi que la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil de Surveillance et du Directoire et le plan d'intéressement pluriannuel. Ces trois éléments étaient soumis pour la première fois au vote consultatif des actionnaires.

L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires a en outre approuvé la refonte des statuts de la société, modifiés afin d'intégrer les dispositions statuaires nécessaires au transfert des actions Solutions 30 SE du marché Euronext Growth vers le marché règlementé d'Euronext à Paris.

Les résultats détaillés des votes sont disponibles sur le site Internet de Solutions 30 SE.