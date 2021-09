Solutions 30 : signature d'un accord-cadre de 5 ans pour accompagner les ambitions de Open Dutch Fiber

(Boursier.com) — Open Dutch Fiber, plate-forme indépendante financée par KKR et Deutsche Telekom Capital Partners (DTCP), a sélectionné Solutions 30 comme l'un de ses principaux partenaires pour déployer son réseau très haut débit FTTH aux Pays-Bas, sur des zones urbaines et/ou à forte densité de population, afin d'offrir des connexions par fibre optique de grande qualité aux ménages néerlandais.

Open Dutch Fiber a confié à Solutions 30 le déploiement de la FTTH pour plusieurs projets dans les années à venir, le premier d'entre eux débutant dès le dernier trimestre de cette année.

Cet accord-cadre ouvre une nouvelle phase de développement pour Solutions 30 aux Pays-Bas et démontre la capacité de l'entreprise à dupliquer le modèle économique vertueux adopté en France.

Commentant cet accord, Michael Griffioen, Chief Executive Officer d'Open Dutch Fiber, déclare : "Comme nous, Solutions 30 est un nouvel acteur ambitieux sur le marché néerlandais. Le savoir-faire de Solutions 30 en déploiement de réseaux fibre dans les zones urbaines à l'international nous donne l'opportunité de développer rapidement nos ambitions aux Pays-Bas."

Luc Brusselaers, Chief Revenue Officer de Solutions 30, indique pour sa part : "Nous remercions Open Dutch Fiber pour sa confiance. L'expertise de Solutions 30 en déploiement de fibre optique, acquise sur les marchés français, polonais et espagnol, va être un atout essentiel pour accompagner la montée en puissance rapide des déploiements de FTTH aux Pays-Bas. Nous sommes totalement prêts à traduire nos engagements en actes et très fiers de faire partie d'un projet aussi important pour le pays. Ce succès est clé pour notre groupe et prouve la pertinence de notre stratégie de développement qui connaît une belle dynamique dans toute l'Europe".