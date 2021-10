Solutions 30 se renforce au Royaume-Uni

(Boursier.com) — Solutions 30 relance sa politique de croissance externe avec l'acquisition de la clientèle et de certains actifs de la société Mono Consultants. Avec cette opération, Solutions 30 affirme ses ambitions sur le marché britannique, en renforçant son maillage territorial et son portefeuille clients dans le domaine des réseaux de télécommunications mobiles.

Créé en 1997, Mono propose une offre de services clés en main liés au déploiement des infrastructures de télécommunications mobiles, de la conception du réseau à son déploiement. Acteur majeur d'un marché britannique très fragmenté, Mono a réalisé un chiffre d'affaires de 41,5 M£ (49,0 ME) au titre de l'exercice clos le 31 août 2020. Impacté par la crise de la Covid-19, la société ne disposait pas de la taille critique et de l'assise financière nécessaires pour absorber la baisse de volume puis répondre au fort rebond du marché. À fin août, la société clôturait son exercice avec un chiffre d'affaires de 27,8 M£ (32,8 ME). Toutefois, son excellente image, son portefeuille clients de premier plan et son portefeuille de commandes lui permettent de disposer d'une forte réserve de croissance sur l'exercice 2021-22, portée par le développement des réseaux mobiles de 5ème génération (5G).

Dans ce contexte, avec le soutien de tous ses partenaires ainsi que celui de l'équipe de management de Mono, Solutions 30 a acquis la clientèle et certains actifs de cette société en date du 22 octobre, réalisant ainsi sa deuxième acquisition au Royaume-Uni, sur un marché à fort potentiel.

Paul Garston, Directeur Général de Solutions 30 UK, déclare : "cette opération est structurante pour Solutions 30 au Royaume-Uni et nous sommes très heureux d'accueillir les 165 collaborateurs de Mono au sein de notre Groupe. Les synergies sont très nombreuses entre nos deux sociétés et la complémentarité de nos activités, de nos portefeuilles clients et de nos implantations renforce significativement notre base de développement dans un marché britannique très dynamique que ce soit dans les télécommunications mobiles, la fibre optique ou l'énergie".

Mono déploie son offre à travers tout le Royaume-Uni et dispose d'une présence à Glasgow, Manchester et Milton Keynes. La société a su fidéliser un portefeuille de clients prestigieux et intervient auprès des principaux opérateurs, dont Telefonica et BT/EE, ainsi que des équipementiers télécom dont Ericsson.