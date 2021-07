Solutions 30 s'envole dans d'énormes volumes

Solutions 30 s'envole dans d'énormes volumes









(Boursier.com) — Solutions 30 s'envole littéralement au lendemain de l'Assemblée Générale Ordinaire au cours de laquelle toutes les résolutions proposées ont été adoptées. Dans d'énormes volumes (plus de 10 millions d'actions ont déjà changé de mains), le titre flambe de 23% à 7,2 euros après avoir déjà pris près de 15% mercredi.

Les actionnaires ont donc finalement validé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2020 alors que le cabinet d'audit EY avait affirmé il y a quelques mois ne pas être en mesure de formuler une opinion sur ces mêmes comptes. Les actionnaires ont d'ailleurs approuvé la nomination du cabinet PKF Audit & Conseil Luxembourg en qualité de réviseur d'entreprises, en remplacement d'EY. Enfin, le renouvellement des mandats de M. Jean-Paul Cottet, Mme Caroline Tissot, M. Paul Raguin et M. Francesco Serafini, en tant que membres du Conseil de Surveillance de la Société pour une durée de 4 ans a également été approuvé.

"La société remercie ses actionnaires pour leur soutien et leur confiance. Leur mobilisation et l'adoption de l'ensemble des résolutions, lui permettent de continuer la mise en oeuvre de son plan d'actions très concret afin de préserver les intérêts de la société et de ses parties prenantes", a indiqué le management.