Solutions 30 renforce son conseil de surveillance

(Boursier.com) — L 'assemblée générale annuelle de Solutions 30 s'est réunie à Luxembourg ce jour, sous la présidence de Gianbeppi Fortis, Président du Directoire. L'AG a approuvé toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires, en particulier la ratification de la cooptation de Madame Pascale Mourvillier en tant que membre indépendant du Conseil de Surveillance, et la nomination de Monsieur Thomas Kremer en tant que membre indépendant du Conseil de Surveillance.

Pascale Mourvillier, 62 ans, a démarré sa carrière dans l'audit chez Arthur Andersen puis s'est spécialisée dans les Normes IFRS à la CNCC puis en tant que conseillère technique chez Acteo. En 2005, elle rejoint le groupe Suez en tant que responsable du Centre d'expertise IFRS et pendant 10 ans elle a accompagné le groupe dans de nombreuses opérations structurantes. Depuis 2014, elle intervient en tant que conseil indépendant en Information Financière au service de nombreuses ETI et grandes entreprises. Elle est membre de la commission Comptable de la SFAF depuis 2004.

Thomas Kremer, 64 ans, est Docteur en Droit diplômé de l'Université de Bonn en 1994. Au début de sa carrière, le Dr Thomas Kremer a rejoint le service juridique de ThyssenKrupp AG avant de devenir le Directeur Juridique en 2003 pour s'occuper notamment de la mise en place du programme de Conformité du Groupe et occuper le poste Chief Compliance Officer à compter de 2007. En 2009, il prend la direction du centre d'expertise Juridique & Conformité du Groupe. En 2012, il rejoint Deutsche Telekom AG en tant que membre du Comité de Direction, responsable de la confidentialité des données, des affaires juridiques, de la conformité, de l'audit interne et de la gestion des risques. Entre janvier 2014 et mars 2015, il assure, en parallèle de ses fonctions, l'intérim du Directeur des Ressources Humaines. De mai 2015 jusqu'à sa retraite en mars 2020, il est également membre du Conseil de Surveillance de T-Systems International GmbH, membre des sous-comités Sécurité et Ressources Humaines. En complément de ses fonctions opérationnelles, Thomas Kremer était membre de la Commission Gouvernementale allemande sur la gouvernance d'entreprise. Il était également Président de l'Association pour la sécurité des réseaux 'Deutschland sicher im Netz'. Le Dr Thomas Kremer est aujourd'hui Maître de Conférence à l'Université de Bonn en Droit des Affaires et Gouvernance d'entreprise.