Solutions 30 : recul du résultat net...

(Boursier.com) — Pour l'ensemble de l'exercice 2021, Solutions 30 enregistre un chiffre d'affaires de 874 ME, soit une croissance de +6,7% et de +3,6% en organique.

L'Ebitda ajusté s'établit à 82,4 ME à fin décembre 2021, en repli de 23% par rapport à l'exercice 2020.

La marge d'Ebitda s'élève à 9,4% du chiffre d'affaires, contre 13% un an plus tôt.

Outre la moindre absorption des coûts fixes par un chiffre d'affaires en retrait en France et l'évolution du mix géographique au profit d'activités n'ayant pas encore atteint la taille critique, ce repli s'explique par les effets liés à la pandémie de Covid-19 et les ruptures dans la chaîne d'approvisionnement, l'évolution des activités et la transition opérationnelle nécessaire pour s'adapter et préparer le développement de nouvelles activités en France et les montées en charge, en cours ou en préparation, en particulier dans des activités nouvelles et des pays qui n'ont pas encore atteint la taille critique.

Le résultat net part du Groupe atteint 21,5 ME, contre 34,5 ME en 2020.

Solutions 30 affiche une dette nette de 33,1 ME.

Le chiffre d'affaires s'élève à 222,7 ME pour le 1er trimestre 2022, en repli de 3% en organique.

Une nouvelle phase de croissance dynamique devrait se matérialiser à compter du second semestre de l'exercice, tandis que le 1er semestre s'inscrira dans la continuité du 2ème semestre 2021.

Le groupe devrait en outre renouer avec une politique d'acquisitions plus dynamique que sur les 2 derniers exercices afin de conforter sa croissance.