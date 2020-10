Solutions 30 : recherché

Solutions 30 : recherché









(Boursier.com) — Solutions 30 remonte de 1,7% sur les 18 euros ce mardi, alors que le broker Berenberg a ajusté sa cible de 16,5 à 20,5 euros, tout en restant à 'acheter' sur le dossier. La dernière publication intermédiaire jugée résiliente et l'optimisme affiché par la direction pour les prochains mois soutiennent le titre...

Sur les 6 premiers mois de l'exercice, le groupe a réalisé un Ebitda ajusté de 41,5 ME contre 40,6 ME un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires en hausse de 14,1% (+6,9% en organique)à 363,7 ME. Reflétant le repli limité de la marge d'Ebitda ajusté, l'Ebit ajusté s'est établi à 21,8 ME, soit 6% du chiffre d'affaires. Il intègre 8,6 ME de dotations aux dépréciations et provisions opérationnelles.

Le Groupe affichait une trésorerie nette (hors IFRS16) de 45,9 ME à fin juin 2020, contre une dette nette de 3 ME à fin décembre 2019.

Fort des performances du semestre, Solutions 30 a confirmé un niveau de croissance organique soutenue au 3è trimestre. A ce stade et sans nouvelle dégradation de la situation, le groupe reste confiant dans sa capacité à réaliser un exercice en croissance à deux chiffres et rentable.

Midcap Partners avait déjà réitéré son conseil 'achat' sur la valeur avec un objectif de cours relevé de 17 à 20 euros, le groupe méritant clairement une prime au regard de son statut unique.