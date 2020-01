Solutions 30 : quasiment 27% de croissance organique en 2019

(Boursier.com) — Pour l'ensemble de l'exercice 2019, le groupe Solutions 30 enregistre un chiffre d'affaires de 685,9 millions d'euros, en croissance de +55,2% par rapport à l'exercice 2018 (+26,8% en organique). En effet, le passage aux normes IFRS, en cours de préparation, aura un impact très limité, estimé à -2,3 ME sur le chiffre d'affaires 2019. Il devrait en définitive s'établir à 683,6 ME.

Pour le seul 4e trimestre, le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 200,3 ME, en hausse de +32,9% (+20,2% en organique) par rapport à la même période de 2018.

Sur 12 mois, le chiffre d'affaires en France progresse de +56,7% à 437,2 ME, dont +21,3% en organique. L'activité est restée particulièrement soutenue au dernier trimestre avec 128,5 ME de chiffre d'affaires, en croissance de +37,7% (+25,9% en organique). Dans les autres pays, le chiffre d'affaires de l'exercice augmente de +52,8% sur l'année à 248,7 ME, dont +36% en organique. Au dernier trimestre, la croissance atteint +24,9% (+10,8% en organique).

Perspectives

Au terme d'une année particulièrement dynamique, Solutions 30 aborde l'exercice 2020 avec confiance.

Le Groupe bénéficie d'un positionnement et d'une taille qui lui permettent de saisir les opportunités de croissance interne et externe que présentent des marchés structurellement porteurs et encore très fragmentés. En 2019, Solutions 30 a posé les jalons de son développement dans les réseaux mobiles de nouvelle génération (5G) et dans le domaine des bornes de recharge pour véhicules électriques, deux solides moteurs de croissance pour les années à venir. Le Groupe souhaite également consolider son positionnement géographique à l'échelle européenne et considèrera toute opportunité d'expansion sur des territoires à potentiel.

Ainsi, pour 2020, Solutions 30 anticipe un nouvel exercice de croissance rentable à deux chiffres.

L'année 2020 sera également marquée par la publication des comptes 2019 du Groupe en normes IFRS, et par le transfert des titres Solutions 30 sur le marché règlementé d'Euronext, opération planifiée pour intervenir avant le 30 juin.