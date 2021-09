(Boursier.com) — Solutions 30 publie son premier rapport extra-financier, rédigé conformément aux normes de Global Reporting Initiative (GRI). Par ailleurs, Solutions 30 a rejoint le Global Compact des Nations Unies, la plus importante initiative internationale d'engagement volontaire en autours des enjeux liés à la RSE et au développement durable.

L'engagement en faveur d'une économie plus durable est au coeur de la mission de Solutions 30 dont les activités sont orientées vers la transformation digitale et la transition énergétique. De plus, au cours des deux dernières années, le Groupe s'est attaché à structurer et formaliser sa démarche en matière de responsabilité sociétale, ce qui lui a permis d'améliorer sensiblement ses notes auprès des agences de notation extra-financières internationales. Solutions 30 a notamment été classé par Vigeo Eiris deuxième meilleure société d'Euronext Paris, en termes d'amélioration de sa notation ESG.

Le premier rapport extra-financier de Solutions 30 détaille son approche en matière de développement durable et d'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans sa stratégie de développement. Il est disponible sur le site Internet du Groupe : www.solutions30.com, rubrique RSE.