Solutions 30 : publication appréciée

(Boursier.com) — Solutions 30 monte de 1,7% ce mercredi à 14,58 euros. Après un bon début d'exercice, dans la continuité d'un quatrième trimestre 2019 très dynamique, les mesures de confinement, de restriction des déplacements et de fermetures d'un certain nombre d'établissements, ont perturbé l'activité entre mi-mars et mi-mai. Sur ces deux mois, le chiffre d'affaires était 35% inférieur aux niveaux constatés pré-Covid. L'impact des restrictions liées à la pandémie ont varié selon les pays, l'Allemagne et la Pologne ayant été relativement épargnées.

A la fin du confinement, les marchés du Groupe ont, pour la plupart, retrouvé rapidement leur niveau d'avant-crise et SOLUTIONS 30 renoue avec des taux de croissance plus soutenus, en particulier dans le secteur des télécommunications où l'effet rattrapage, qui était anticipé, s'est confirmé...

A ce jour, le groupe constate une forte reprise des activités Télécom et Energie, et un retour progressif à la normale dans les autres secteurs. Compte tenu du caractère stratégique des réseaux dans l'environnement actuel, l'activité Télécom a connu un fort rebond dès la fin du mois de mai et les niveaux d'activité enregistrés au mois de juin sont les plus hauts jamais connus par le Groupe.

Compte tenu des éléments ci-dessus, le chiffre d'affaires s'est établi à 362,8 ME, pour l'ensemble du 1er semestre 2020, en hausse de 14% (6,8% en organique) par rapport à la même période de 2019.

Pour le seul 2ème trimestre 2020, SOLUTIONS 30 a enregistré un chiffre d'affaires de 174,3 ME, en hausse de 10,3% (+3% en organique). Cette performance s'explique principalement par la résistance puis le net rebond de l'activité Télécom, la qualité des réseaux ayant permis d'assurer le fonctionnement de l'économie et de nos sociétés.

Une dynamique de reprise favorable pour le 2nd semestre et des perspectives long terme confortées

Sur la fin du premier semestre et le début du second, SOLUTIONS 30 renoue avec des niveaux de croissance soutenus en rythme annuel, en particulier dans son activité Télécom qui représente 73% du chiffre d'affaires consolidé du semestre. Sans nouvelle dégradation importante de la situation sanitaire, le Groupe devrait donc réaliser un nouvel exercice de croissance à deux chiffres et rentable.

Ces derniers mois, SOLUTIONS 30 a renforcé son positionnement auprès de ses clients, en montrant sa capacité à les accompagner dans des marchés haussiers mais aussi dans un environnement plus tendu. SOLUTIONS 30 peut en outre compter sur ses solides fondamentaux pour continuer de fédérer un marché toujours fragmenté. Le Groupe entend donc poursuivre sa stratégie de conquête de parts de marché et consolider sa présence géographique à l'échelle européenne, en alliant croissance organique et externe.

A plus long terme, SOLUTIONS 30 profite de deux tendances de marché structurellement porteuses qui devraient capter une part significative des plans de relance à venir : l'essor de l'économie numérique et la transition énergétique. Dans ce contexte, le Groupe est confiant dans ses perspectives et dans sa capacité à atteindre un chiffre d'affaires de 1 milliard d'Euros à moyen terme...

Portzamoarc souligne que "suite à cette excellente publication", il revoit son scénario de croissance 2020 et vise un CA de 756 ME (+11%), contre 743 ME précédemment. "Après la mise à jour de notre scénario et des paramètres de marché, nous confirmons notre opinion 'Acheter' et portons notre objectif à 16 euros", conclut l'analyste.