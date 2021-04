Solutions 30 : près de 37 ME de bénéfices en 2020

Solutions 30 : près de 37 ME de bénéfices en 2020









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après un bon début d'exercice, les mesures de restriction des déplacements et de fermetures d'un certain nombre d'établissements, prises lors du 1er confinement, ont perturbé l'activité de Solutions 30, entre mi-mars et mi-mai. Sur ces deux mois, le chiffre d'affaires était 35% inférieur aux niveaux constatés pré-Covid. A la fin du confinement, les marchés du Groupe ont, pour la plupart, retrouvé rapidement leur niveau d'avant-crise et Solutions 30 a renoué dès le mois de juin avec un taux de croissance soutenu, une dynamique qui s'est ensuite maintenue tout au long de l'exercice.

Solutions 30 a pu adapter rapidement ses process d'intervention pour faire face à la crise sanitaire. Pour l'ensemble de l'exercice 2020, Solutions 30 enregistre ainsi un chiffre d'affaires de 819,3 millions d'euros (691,4 ME en 2019), soit une croissance de +18,5% (+13% en organique). Les activités de maintenance, récurrentes par nature, représentent 59% de l'activité du Groupe.

A fin décembre 2020, l'Ebitda ajusté s'établit à 106,5 ME, soit 13% du chiffre d'affaires, soit 12,9% du chiffre d'affaires en 2019. Hors IFRS 16, l'Ebitda ajusté s'établit à 83 ME, soit 10,1% du chiffre d'affaires, une marge stable par rapport à 2019.

Après comptabilisation d'une charge d'impôt de 6 ME (7,5 ME un an plus tôt), le résultat net part du Groupe atteint 36,9 ME (38,7 ME en 2019).

Structure financière solide

Au 31 décembre 2020, les capitaux propres du Groupe s'élèvent à 172,4 ME (134,5 ME au 31 décembre 2019). La trésorerie brute du Groupe atteint 159,3 ME, en progression de 75,1 ME par rapport à fin décembre 2019.

La dette bancaire brute augmente de 12,9 ME par rapport au 31 décembre 2019, à 100 ME. Le Groupe affiche donc une trésorerie nette de dette bancaire (hors IFRS16) de 59,2 ME à fin décembre 2020, contre une dette bancaire nette (hors IFRS16) de 3 ME à fin décembre 2019.

Le Groupe affiche une dette nette totale de 28,9 ME (92,1 ME un an plus tôt).

Le cash-flow disponible du groupe atteint 124,8 ME. Hors IFRS16, le cash-flow disponible atteint 101,3 ME, soit 12,4 % du chiffre d'affaires du Groupe.

Accélération de la transformation

Au début du mois d'avril, Solutions 30 a annoncé l'accélération de son plan de progrès initié depuis 2019 et qui s'est déjà traduit par plusieurs actes concrets dont notamment l'adoption des normes IFRS en 2019, le transfert de ses actions sur le marché règlementé ou encore le renforcement de sa Gouvernance.

Dans la continuité de ces actions destinées à accompagner sa forte croissance, le Groupe Solutions 30 a engagé une nouvelle étape de sa transformation, portée par Robert Ziegler, nouvellement nommé Chief Transformation Officer et membre du Directoire.

Solutions 30 lance ainsi un plan de transformation destiné à renforcer son organisation en matière de gouvernance, de gestion des risques et de conformité, avec pour objectif d'avoir mis en place ses nouvelles procédures de gestion et de contrôle avant la fin de l'année 2021. Ce plan intègre les enjeux liés à la Responsabilité Sociale de l'Entreprise et prolonge les efforts entrepris par le groupe depuis 2019 dans la prise en compte des critères Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance (ESG). Ce plan d'action s'est notamment traduit par une nette amélioration de ses notations au cours de l'exercice 2020 et au début de l'année 2021.

A travers ce plan de transformation, Solutions 30 entend consolider ses bases pour mieux construire son futur et sa croissance. Le Groupe s'appuiera pour cela sur l'engagement de ses équipes, la fidélité de ses clients, la solidité de sa structure financière ou encore l'agilité de son modèle.

Perspectives de croissance renforcées

Au plan opérationnel, l'exercice 2020 aura permis de consolider les acquis du Groupe et de confirmer les atouts de son modèle économique dans un marché en plein essor, porté par la transformation numérique et la transition énergétique (réseaux intelligents et mobilité électrique).

Les équipes du groupe restent concentrées sur l'exécution de la stratégie de croissance et, fort de ses récents succès commerciaux, notamment en Italie dans le domaine des déploiements Internet Haut-débit et en Belgique dans l'installation de compteurs intelligents, Solutions 30 a abordé l'exercice 2021 avec confiance et sérénité, se rapprochant de son objectif de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires.

Partout en Europe, des plans de relance d'une ampleur inédite, tant par leur montant que par leur durée dans le temps, sont mis en place, allouant d'importants financements au déploiement d'infrastructures de télécommunications plus performantes et à l'accélération de la transition énergétique. Ces mesures publiques s'ajoutent aux initiatives des opérateurs privés dans la fibre optique, dans les réseaux mobiles de nouvelle génération ou encore dans la mobilité électrique.

Positionné sur l'ensemble de ces secteurs, Solutions 30 bénéficie donc de perspectives de développement renforcées.