Solutions 30 : partenariat avec UGG en Allemagne

(Boursier.com) — Solutions 30 et Unsere Grüne Glasfaser (UGG), coentreprise entre Allianz et Telefónica, lancent un partenariat stratégique pour déployer un réseau FTTH de fibre optique en Allemagne. Solutions 30 apportera son soutien à UGG dans l'atteinte de son objectif de fournir un accès Internet à haut débit à environ 2 millions de foyers en Allemagne. Solutions 30 possède une grande expertise dans le déploiement de réseaux Internet à haut débit, acquise dans toute l'Europe et en particulier en France, en Belgique et aux Pays-Bas, où un grand nombre de foyers du territoire ont été ou sont en cours de raccordement à la fibre optique. Solutions 30 et Unsere Grüne Glasfaser entameront leur coopération avec le raccordement de la ville d'Iserlohn.

Jörn Schoof, directeur commercial d'Unsere Grüne Glasfaser, a commenté ce partenariat : "UGG s'est fixé un objectif ambitieux en matière de développement de réseau afin de proposer des connexions haut débit dans de nombreuses régions allemandes. Pour mener à bien nos projets, nous avons choisi de nous associer à des entreprises qui ont fait leur preuve et affichent une grande expérience dans le déploiement de réseaux FTTH. Nous sommes donc ravis de compter l'équipe de Solutions30 parmi nos partenaires".