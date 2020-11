Solutions 30 : nouvel avis

Solutions 30 : nouvel avis









(Boursier.com) — Solutions30 reste ferme en bourse de Paris, sur les 17 euros, alors que le chiffre d'affaires consolidé du groupe à fin septembre s'élevait à 576,3 ME et progresse ainsi de 19,1% (12,7% en organique). Les activités de maintenance, récurrentes par nature représentent 59% de l'activité du groupe. Pour le seul 3ème trimestre, Solutions30 a enregistré un chiffre d'affaires de 212,6 ME, en hausse de 28,6% (+24% en organique). Comme anticipé, le redémarrage rapide en sortie de confinement et l'excellente tenue de l'activité Telecom soutiennent la croissance...

Si l'aggravation récente de la situation sanitaire en Europe et les mesures de reconfinement prises dans plusieurs états européens incitent à la plus grande vigilance, le groupe "reste confiant dans sa capacité à signer un nouvel exercice de croissance rentable à deux chiffres en 2020".

En effet, les mesures de confinement récemment annoncées en France, Belgique et Allemagne ainsi que l'expérience acquise lors du premier confinement permettent à l'activité économique de se poursuivre dans des conditions plus favorables qu'en mars dernier pour les métiers du groupe. Les activités de déploiement, de raccordement et de maintenance devraient donc se poursuivre normalement dans les secteurs des Télécoms et de l'Energie, bien évidemment en continuant d'appliquer des règles sanitaires strictes. Les activités IT, Retail et Sécurité, qui représentent moins de 10% du chiffre d'affaires, devraient être plus pénalisées.

Nombreuses opportunités

En outre, le groupe reste très attentif aux nombreuses opportunités de croissance externe qui se présentent... Tout en étant particulièrement sélectif et prudent, Solutions 30 se réserve la possibilité de mener au dernier trimestre des opérations stratégiques permettant d'élargir sa couverture géographique ou le champ de ses compétences.

A plus long terme, les mesures de soutien au déploiement de réseaux très haut-débit et à l'essor de la mobilité électrique, les annonces dans le domaine de la fibre en Belgique, en Italie et en Allemagne, et le déploiement attendu des réseaux mobiles de nouvelle génération, permettent à Solutions 30 "de poursuivre sereinement sa stratégie de développement, avec l'objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros à moyen terme".

Parmi les derniers avis de brokers, Genesta reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 18,25 à 19,40 euros. Portzamparc parle lui d'une "solide publication qui démontre une nouvelle fois la capacité du groupe à répondre présent dans les fortes accélérations... Les bonnes nouvelles devraient également continuer d'arriver (entrée au UK, contrat en Belgique, M&A)".