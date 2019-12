Solutions 30 : nouveaux contrats et prise de participation dans Byon SAS

(Boursier.com) — Solutions 30, leader des Solutions pour les Nouvelles Technologies, a été retenu par plusieurs opérateurs très haut débit pour déployer de nouvelles connexions FTTH en France. Ces contrats, signés avec plusieurs opérateurs dont certains clients historiques, représentent un chiffre d'affaires total de près de 40 ME sur 3 ans. Sur un marché en pleine croissance, le groupe prend en outre une participation de 51% au capital de Byon SAS, un acteur dynamique spécialisé dans le déploiement et la maintenance de réseaux FTTH.

Dans le cadre du Plan France Très Haut Débit, plusieurs collectivités françaises ont choisi d'accélérer la couverture fibre de leur territoire, en développant des Réseaux d'Initiative Publique. Fort de son leadership dans le secteur de la fibre optique, le groupe Solutions 30 se positionne avec succès sur ce segment de marché. Ces deux derniers mois, le montant total des contrats remportés par le Groupe, auprès de clients existants mais aussi de plusieurs opérateurs spécialisés, atteint près de 40 ME. Les déploiements commencent et s'étaleront sur 3 ans... D'autres appels d'offres sont actuellement en cours sur un marché qui continue de monter en puissance.

Pour consolider ses atouts concurrentiels sur ce marché, le groupe a pris une participation de 51% au capital de Byon SAS. Cette société intervient dans le déploiement et la maintenance de réseaux FTTH en France. Elle connaît une forte accélération de sa croissance et dispose d'un portefeuille de projets signés d'environ 40 ME. En rejoignant Solutions 30, Byon SAS se dote des ressources et des moyens nécessaires pour absorber cette augmentation d'activité. La société sera consolidée dans les comptes du Groupe à compter du 1er décembre 2019.