Solutions 30 : Muddy Waters ne lâche rien, le titre chute encore









(Boursier.com) — Encore une séance compliquée pour Solutions 30 qui abandonne 7,3% à 10,9 euros ce vendredi. Le titre continue à faire les frais des dernières sorties de Muddy Waters, guère rassuré par les résultats de l'investigation indépendante menée par le cabinet Deloitte, avec l'appui de Didier Kling Expertise & Conseil pour la partie comptabilité.

Dans une lettre ouverte adressée au patron de S30 mercredi, Carson Block, le fondateur du fonds, expliquait que les travaux des experts "ne font rien pour dissiper nos préoccupations concernant les liens multiples et persistants de S30 avec des individus associés au crime organisé et au blanchiment d'argent. Nous demandons aux autorités chargées de l'application des lois d'enquêter sur Solutions 30, ainsi que sur les personnes et entités de son réseau. Les liens répétés de S30 avec des personnes aussi douteuses sont le résultat soit d'une série de coïncidences malheureuses, soit d'un choix".

Le fonds activiste, déçu que le management de S30 ait une fois de plus refusé de répondre à ses préoccupations, met encore en cause le management du groupe ce vendredi. Dans une nouvelle lettre ouverte adressée à Gianbeppi Fortis, Muddy Waters s'interroge ainsi des liens entre Federico Salmoiraghi, présenté comme l'un des principaux partenaires commerciaux de la société en Italie et en Europe de l'Est, et certaines personnes en lien avec le crime organisé.

Our last letter to $S30.FP was met with a challenge: Explain a new criminal connection we cited in the letter. If you're up for a little game of sleuthing, you should enjoy our response to this challenge. https://t.co/O8G1uhjbpH >— MuddyWatersResearch (@muddywatersre), via Twitter